مع اقتراب الأحزاب الشعبوية المتطرفة من تشكيل الحكومة الايطالية الجديدة يعيش نحو نصف مليون مهاجر غير شرعي في إيطاليا خطر الترحيل والطرد.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، يوم الاثنين، أن تسريع وتيرة طرد 500 ألف مهاجر كان ضمن 20 سياسة بحثها حزب "5 نجوم" الشعبوي و"الرابطة" المعادي للمهاجرين، في عطلة الأسبوع الماضي من أجل التوصل لاتفاق إعلان الحكومة الائتلافية.

وكان زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، قد وعد خلال حملته الانتخابية بتسريع تطبيق برنامج "روما" للطرد الجزئي، الذي يعتمد على عقد اتفاقات مع دول شمال أفريقيا وجنوب الصحراء مثل غانا وغامبيا لاستيعاب المهاجرين المطرودين من إيطاليا.

ومن أجل تطبيق خطة الطرد، تخلى حزب الرابطة عن مطالبه بشأن تعديل الضرائب، رغم أنه كان أحد وعوده الانتخابية.

وتحدث مسؤولو حزب الرابطة علنا ضد المهاجرين، لكن بنبرة أقل قسوة من سالفيني، الذي نشر تغريدة تحمل في طياتها كرها للمهاجرين وارتدى أثناء مباراة نهاية الأسبوع قميصا يحمل رموز الفاشيين الجدد، وهي إشارات فهم منها أن الحزب عازم على تطبيق مشروعه.

وكان من المتوقع أن يقدم الحزبين اليمينيين مرشحهما لرئاسة الوزراء واقتراحاتهما بشأن السياسات العامة في البلاد امس إلى رئيس البلاد.

وكانت الانتخابات البرلمانية أجريت في مارس الماضي، دون أن تتمكن الأحزاب من الحصول على غالبية واضحة، إلا أن حزب "5 نجوم" حصد 33 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما حصل حزب الرابطة على 17 بالمئة فقط.

ويشكل صعود حزب "5 نجوم" تحديا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إذ أن إيطاليا دولة مؤسسة في الاتحاد، كما يأتي هذا التطور بعد انسحاب بريطانيا من الكتلة الأوروبية، وارتفاع الخطاب القومي في دول شرق أوروبا.

وفي خطوة تبشر بقرب انتهاء أزمة إيطاليا السياسية، أبلغ زعيما حزب "الرابطة"، و"حركة خمس نجوم" الإيطاليين رئيس الجهورية الأحد الماضي باستعدادهما لطرح تشكيل الحكومة وتسمية رئيس للوزراء.