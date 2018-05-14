* ايران ستبقى في الإتفاق النووي عندما يتم ضمان مصالحها

اكد الرئيس روحاني خلال اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، عصر الاحد، ضرورة ضمان مصالح ايران في الإتفاق النووي وقال: إن فرصة الاتحاد الاوروبي لصيانة هذا الإتفاق محدودة.

واضاف روحاني: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى من خلال إلتزامها بالإتفاق النووي لضمان مصالحها الوطنية رغم ان الاطراف الأخرى مع الأسف لم تقدم أداء مرضيا على صعيد الالتزام بتعهداتها.

واكد ان فرصة الاتحاد الاوروبي لصيانة الإتفاق النووي وضمان مصالح ايران محدودة، وقال: إن مصالح ايران في القضايا المهمة المتعلقة بالإتفاق النووي مثل تسويق النفط والغاز والبتروكيمياويات والعلاقات المصرفية والاستثمارات ينبغي ان تحدد بشكل شفاف.

واعتبر روحاني اجتماع وفود الخبراء واجتماع وزراء خارجية ايران وفرنسا وبريطانيا والمانيا ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي الثلاثاء (اليوم) بأنه مهم للغاية، معربا عن أمله في ان يتمكن هذا الاجتماع من ضمان مصالح طهران عبر صيانة الإتفاق النووي.

واكد دور الإتفاق النووي في تعزيز السلام والأمن في المنطقة بأنه مهم للغاية، وشدد في نفس الوقت على مسؤولية اميركا عن تداعيات انسحابها من الإتفاق النووي.

واشار الى الدور الحاسم للدول الاوروبية الثلاث في صون الإتفاق النووي، معتبرا مقاومة اوروبا لإجراءات الحظر الاميركية الثانوية، حركة شجاعة وتؤدي الى حفظ مكانتها وسمعتها العالمية.

كما لفت روحاني الى ان المحافظة على أمن الشرق الاوسط يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لايران والعالم، مشددا على ضرورة ان تبذل جميع الدول مساعيها من اجل الحفاظ على أمن المنطقة.

وتطرق روحاني الى الوضع الكارثي للشعب اليمني، معلنا استعداد ايران للتعاون مع الامم المتحدة والدول الاوروبية لضمان السلام والامن في هذا البلد، مضيفا: لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية، وان من واجب الجميع السعي لوقف المجازر ضد الشعب اليمني الاعزل.

من جانبها أعربت رئيسة وزراء بريطانيا في هذا الاتصال الهاتفي عن تقديرها لالتزام ايران بالحفاظ على الإتفاق النووي، وأوضحت ان هدف الاتحاد الاوروبي هو صون هذا الإتفاق، وان لندن بالتعاون مع شركائها الاوروبيين ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على الإتفاق وان تستفيد ايران من مزاياه.

ولفتت الى ان الاتحاد الاوروبي وفقا لبيانه، يعتبر ايران شريكا ملتزما وموثوقا به، وقالت: في هذا السياق من المهم جدا ان تسعى جميع الاطراف للمحافظة على الإتفاق النووي.

كما أكد الرئيس روحاني في اتصال مع رئيس وزراء ارمينيا الجديد نيكول باشينيان، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقى في الإتفاق النووي عندما يتم ضمان مصالحها من قبل الاطراف الاخرى في الإتفاق.

ووصف التطورات الأخيرة في ارمينيا بالإيجابية، معربا عن ارتياحه لتحقق مطالب الشعب الارميني بشكل سلمي.

بدوره نوه رئيس وزراء ارمينيا الى ان تعزيز العلاقات والتعاون مع ايران يحظى بأهمية بالغة بالنسبة لأرمينيا، قائلاً: إن ارمينيا تعير اهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الودية مع ايران على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ولفت باشينيان الى ان الإتفاق النووي كان ضامناً للسلام والاستقرار في المنطقة، قائلاً: إن ارمينيا لم ولن تشارك في أي اجراء ضد ايران.