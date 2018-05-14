أعلن مساعد مقاطعة ساراتوف الروسية عن إستعداد مقاطعته لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الشاملة مع محافظة جيلان (شمال ايران) والاستثمار فيها.

وأضاف ألكسي استرلينكف، الاثنين، خلال لقائه المدير العام لمنطقة أنزلي الحرة رضا مسرور: ان الهدف من حضوره في منطقة أنزلي الحرة هو إرتقاء مستوى التعاون التجاري بين محافظتي ساراتوف الروسية وجيلان الايرانية. وتابع قائلاً: ان حجم التبادل التجاري بين ساراتوف وايران يبلغ 26 مليون دولار، قائلاً: ان مسؤولي المحافظة يعملون على مضاعفة هذا الحجم .

وأشار استرلينكف الى ضرورة توطيد العلاقات الشاملة بين رجال الأعمال الروس والايرانيين، وقال: ان منطقة أنزلي الحرة تعد منطقة تجارية معروفة في العالم، لذلك فان مسؤولي ساراتوف يرغبون في تعزيز العلاقات معها .

وصرح بأن منطقة أنزلي تتمتع بكافة البنى التحتية للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية، وان تعزيز العلاقات معها قرار يتطلع إليه كبار المسؤولين الاقتصاديين في روسيا. وأضاف: ان محافظة ساراتوف هي منطقة تشتهر بالازدهار الاقتصادي والزراعي في روسيا وتتمتع أيضاً بالإمكانيات الصناعية وتوجد فيها عشرون جامعة وتعد من المراكز العلمية في روسيا.

من جانبه، أعرب رضا مسرور عن استعداد منطقة أنزلي الحرة لتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري مع محافظة ساراتوف الروسية، معلناً ان الظروف باتت مهيأة لمشاركة المستثمرين الروس في هذه المنطقة .