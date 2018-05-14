أكد السفير النمساوي في طهران، شتيفان شولتز، بأن لإيران دوراً استراتيجياً في نقل السلع الى أوروبا.

وخلال اجتماعه في مدينة رشت برئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة لمحافظة جيلان (شمال ايران)، أعرب السفير شولتز عن رغبة بلاده بتطوير العلاقات والتعاون مع ايران خاصة محافظة جيلان، وقال: ان دور ايران استراتيجي في نقل السلع خاصة الى أوروبا وان الهدف من هذه الزيارة هو التعرف على الطاقات للإسراع بتطوير العلاقات ورسم الأطر في هذا المجال.

بدوره، ذكر الملحق التجاري في السفارة النمساوية بطهران، كريستف كراب ماير، ان صادرات ايران للنمسا بلغت 120 مليون يورو خلال العام 2017 بزيادة نسبتها 50 بالمائة مقارنة مع العام الذي سبقه. وأردف ماير: ان صادرات النمسا الى ايران بلغت العام الماضي نحو 300 مليون يورو بزيادة قدرها 10 بالمائة.