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رقم الخبر: 219798 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 17:56 الاقسام: اقتصاد  
العلاقات المصرفية أهم محاور مفاوضات ظريف مع الأوروبيين
رئيس المركزي الإيراني:

العلاقات المصرفية أهم محاور مفاوضات ظريف مع الأوروبيين

أكد رئيس البنك المركزي الايراني، ولي الله سيف، ان ترسيخ العلاقات مع البنوك المركزية والمصارف الكبيرة الأوروبية من أهم القضايا المدرجة على سلم أعمال وزير الخارجية في مفاوضاته مع الأطراف الخمسة الأخرى للإتفاق النووي.

وفي تصريح للصحفيين يوم الأحد، أشار سيف الى المفاوضات الجارية حالياً بين ايران و3 دول أوروبية بما يشمل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الى جانب الصين وروسيا. وأكد انه وفقاً للظروف التي تتعلق بهذه المفاوضات، فانه من المقرر أن تتوفر شروط مناسبة تمنح الجمهورية الاسلامية الشعور بإمكانية الحصول على مصالحها في إطار الإتفاق النووي؛ مضيفاً: انه في حال إنعدام الأرضية للتحرك الإيجابي لصالح الاقتصاد الايراني، فان ذلك يؤدي الى عدم إمكانية إلتزام ايران بتعهداتها في إطار هذا الإتفاق.

ولفت سيف الى حضور خبراء تمثيلاً عن البنك المركزي الايراني خلال هذه المفاوضات؛ متطلعاً الى توفر ظروف مؤاتية تؤدي الى تفعيل الجانب الدولي بالنسبة للمصارف الايرانية.

وبناء على إيعاز صادر عن رئيس الجمهورية، فقد بدأ وزير الخارجية محمد جواد ظريف، السبت الماضي، جولة من الزيارات المكثفة تشمل الصين وروسيا وبلجيكا؛ بهدف إجراء مشاورات ومفاوضات مع أوروبا وباقي الأطراف في الإتفاق النووي، ودراسة إمكانية تحقيق مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية في إطار هذا الإتفاق.

 
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