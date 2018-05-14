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رقم الخبر: 219797 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 17:56 الاقسام: اقتصاد  
إيران تشتري 2ر1 مليون طن من القمح المحلي

إيران تشتري 2ر1 مليون طن من القمح المحلي

أعلن متعهد مشروع القمح بوزارة الزراعة الايرانية، عن شراء 2ر1 مليون طن من القمح المحلي من 6 محافظات منذ بداية موسم الحصاد (منتصف أبريل/ نيسان).

وأوضح اسفندياري بور، في تصريح يوم الاحد، بأنه تم شراء أكثر من 900 ألف طن من محافظة خوزستان، و20 ألف طن من محافظة سيستان وبلوشستان، و15 ألف طن من بوشهر، و97 ألف طن من جيرفت وكهنوج في كرمان، و96 ألف طن من ايلام، و80 ألف طن من فارس، و35 ألف طن من هرمزكان.

 
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