|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 219797
|تاريخ النشر: أيار 14, 2018
|الوقت: 17:56
|الاقسام: اقتصاد
|
إيران تشتري 2ر1 مليون طن من القمح المحلي
أعلن متعهد مشروع القمح بوزارة الزراعة الايرانية، عن شراء 2ر1 مليون طن من القمح المحلي من 6 محافظات منذ بداية موسم الحصاد (منتصف أبريل/ نيسان).
وأوضح اسفندياري بور، في تصريح يوم الاحد، بأنه تم شراء أكثر من 900 ألف طن من محافظة خوزستان، و20 ألف طن من محافظة سيستان وبلوشستان، و15 ألف طن من بوشهر، و97 ألف طن من جيرفت وكهنوج في كرمان، و96 ألف طن من ايلام، و80 ألف طن من فارس، و35 ألف طن من هرمزكان.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر