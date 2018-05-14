وأوضح اسفندياري بور، في تصريح يوم الاحد، بأنه تم شراء أكثر من 900 ألف طن من محافظة خوزستان، و20 ألف طن من محافظة سيستان وبلوشستان، و15 ألف طن من بوشهر، و97 ألف طن من جيرفت وكهنوج في كرمان، و96 ألف طن من ايلام، و80 ألف طن من فارس، و35 ألف طن من هرمزكان.