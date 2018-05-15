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رقم الخبر: 219796 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 17:57 الاقسام: اقتصاد  
الحكومة البلغارية تدعم تطوير التعاون التجاري مع إيران

الحكومة البلغارية تدعم تطوير التعاون التجاري مع إيران

أعلن وزير الاقتصاد البلغاري، ايميل كارا نيكولوف، أن حكومة بلادة تدعم تطوير التعاون التجاري مع ايران.

وأوضح نيكولوف، في الملتقى التجاري الايراني-البلغاري في طهران، أمس الاثنين، أن العلاقات الثنائية بين طهران وصوفيا متنامية وثمة رغبة مشتركة في تطوير التعاون التجاري المشترك. ولفت الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 4ر117 مليون دولار في عام 2017 بنمو 14 بالمئة عن العام السابق، مبيناً أن حجم واردات بلاده من ايران تخطى 58 مليون دولار في 2017.

 
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