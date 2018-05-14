وتوجه الوزير أردكانيان الى ألمانيا تلبية لدعوة وزير البيئة والحفاظ على المصادر الطبيعية والأمن النووي، ووزير الطاقة الألماني لإجراء مباحثات ثنائية حول التعاون المشترك بين البلدين. وبالإضافة الى لقاء وزيري الطاقة والبيئة، سيلتقي وزير الطاقة الايراني خلال هذه الزيارة مع عدد من وزراء الولايات الألمانية. كما سيشارك في المعرض الدولي للمياه والصناعات المرتبطة في ميونخ، وسيلتقي بعدد من النشطاء في مجال الماء والطاقة.