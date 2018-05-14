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رقم الخبر: 219795 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 17:57 الاقسام: اقتصاد  
وزير الطاقة الإيراني في ألمانيا لإجراء مباحثات ثنائية

وزير الطاقة الإيراني في ألمانيا لإجراء مباحثات ثنائية

توجّه وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان، الاثنين، الى ألمانيا لإجراء مباحثات مع وزيري الطاقة والبيئة.

وتوجه الوزير أردكانيان الى ألمانيا تلبية لدعوة وزير البيئة والحفاظ على المصادر الطبيعية والأمن النووي، ووزير الطاقة الألماني لإجراء مباحثات ثنائية حول التعاون المشترك بين البلدين. وبالإضافة الى لقاء وزيري الطاقة والبيئة، سيلتقي وزير الطاقة الايراني خلال هذه الزيارة مع عدد من وزراء الولايات الألمانية. كما سيشارك في المعرض الدولي للمياه والصناعات المرتبطة في ميونخ، وسيلتقي بعدد من النشطاء في مجال الماء والطاقة.

 
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