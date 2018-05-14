وأوضح بيروز موسوي، في إجتماع مع أعضاء لجنة الطاقة البرلمانية أمس الاثنين في جزيرة خارك (جنوب ايران)، أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تؤثر على الوتيرة التصديرية. وبيّن موسوي أنه فيما يخص الموازنة فلا يوجد ما يدعو للقلق على ضوء تراوح أسعار النفط بين 60 إلى 65 دولاراً للبرميل.

وأوضح موسوي أن محطتي خارك وعسلوية (كلاهما على الخليج الفارسي) صدرتا نحو 66ر2 مليون برميل نفط ومكثفات في شهر أبريل/ نيسان الماضي.