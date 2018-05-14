وأضاف آخوندي، الأحد، في ختام اجتماع التعاون بين ايران وتركمانستان: ان توجهاتنا الرئيسية لتطوير التعاون في مجال النقل تتمثل في خفض تكاليف الدول الأعضاء في معاهدة عشق آباد ونمو الترانزيت في ممر الشمال-جنوب.

وتم التوقيع على معاهدة عشق آباد في مجال النقل بين سلطنة عمان وايران وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان لإيجاد ممر للترانزيت والنقل الدولي في عام 2011، وذلك بهدف تسهيل نقل السلع والبضائع بين منطقتي آسيا الوسطي والخليج الفارسي، إذ إنضمت إليها الهند مؤخراً. وأضاف: ان الإرادة السياسية بين ايران وتركمانستان مبنية على رفع العقبات الموجودة لتطوير التعاون، والرئيس روحاني أكد مراراً على ضرورة تعزيز ايران علاقاتها مع تركمانستان.

وصرح: انه جرت مباحثات جيدة بين مصرف تطوير الصادرات التركماني والمصرف المركزي الايراني في مجال العلاقات المصرفية، كما توصل الطرفان الى توافقات جيدة في مجال الطاقة حيث اتخذ القرار بتفعيل المقايضة الغازية بين البلدين. مضيفاً: إننا أجرينا مباحثات جيدة مع الوفد التركماني بشأن تبادل الطاقة والكهرباء أيضاً.

من جانبه، دعا وزير الخارجية التركماني، رشيد مردوف، الى تعزيز التبادل التجاري بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية. واعتبر مردوف، في ختام الاجتماع، حجم التبادل التجاري الذي بلغ مليار دولار بين البلدين خلال عام 2016 بأنه كان متواضعاً، مؤكداً على ضرورة تعزيزه .وأضاف: إننا سنطور التعاون في شتى مجالات النقل السككي والبري والطاقة والاستيراد والصادرات، مشيراً الى التوافق الحاصل بين البلدين لإنشاء منطقة للتجارة الحرة على الحدود.

وشدد مردوف على ضرورة تعزيز التجارة الحدودية بين البلدين خاصة في منطقة باجغيران أكثر من ذي قبل. مضيفاً: إننا نستطيع تطوير علاقاتنا مع ايران في أربع نقاط حدودية. وقال: ان نسبة تنقل شاحنات البلدين عبر الحدود يجب أن ترتفع الى ألف شاحنة يومياً.

هذا ووقّعت الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركمانستان، يوم الأحد، بروتوكولاً للتعاون في مجال سكك الحديد. وعلى هامش اللقاء بين وزير الطرق وبناء المدن الايراني ووزير الخارجية التركمانستاني، وقّع المدير التنفيذي لمصلحة السكك الحديد في ايران ووزير سكك الحديد في تركمانستان، بروتوكولاً للتعاون في قطاع سكك الحديد.

ويرتكز البروتوكول المذكور على عدة مجالات رئيسية للتعاون، حيث من المؤكد أنها ستوفر الأرضيات اللازمة لتنمية التعاون والتبادل السككي وزيادة النقل والشحن السككي بين البلدين أكثر مما مضى. ولا شك أن إستمرار إرسال قاطرات الشحن من الصين الى طهران مروراً بكازاخستان وتركمانستان والذي بدأ منذ عامين، يحظى بترحيب كلا الجانبين الايراني والتركمانستاني. وفي هذا الاطار، فان ايران أعلنت استعدادها لضمان عودة قاطرات الشحن من ايران الى الصين عبر تركمانستان وكازاخستان.

كما توصل الجانبان الى إتفاق إيجابي بشأن تنمية خط سكك الحديد الدولي بين كازاخستان وتركمانستان وايران، وضرورة استقطاب المزيد من الشحنات في مسار تركمانستان وايران. كما تم الإتفاق على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إخلاء الشحنات وعودة القاطرات في الوقت المناسب الى تركمانستان. ونظراً لزيادة الطلب من قبل الدول مشتركة المصالح على السلع الايرانية، فان الجانب التركمانستاني سيبذل جهوده من أجل زيادة إستقبال المزيد من الشحنات ومرورها عبر محطة سرخس الحدودية، والتقليل من تعرفة الشحن وتوفير العدد اللازم من المقطورات المساعدة في مسار ايران.

واتفقت ايران وتركمانستان على إقرار نظام تعريفي مناسب، وعلى عقد اجتماعات متعددة الأطراف خلال الشهر القادم، بين ايران وتركمانستان وكازاخستان، وبين ايران وتركمانستان وأوزبكستان لتنمية النقل والشحن السككي، وتحديد تعريفة مشتركة في هذا المجال.