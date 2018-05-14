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|رقم الخبر: 219790
|تاريخ النشر: أيار 14, 2018
|الوقت: 18:12
|الاقسام: رياضة
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الثلاثاء .. مباراة مهمة بين ناديي استقلال طهران وذوب آهن ضمن دوري أبطال آسيا
فريق استقلال طهران يسعى للتعويض الثلاثاء أمام فريق نادي ذوب آهن بعد أن خسر في مباراة الذهاب بهدف ضد لاشيء.
أفادت القناة الثالثة في التلفزيون الايراني أن فريق استقلال طهران يسعى للتعويض في مباراة الاياب التي ستجري الثلاثاء على ملعب آزادي، بعد أن خسر مباراة الذهاب التي جرت في مدينة اصفهان بهدف جاء من ضربة جزاء مشكوك بها. ولابد لفريق استقلال أن يكسب المباراة بما لا يقل عن هدفين مقابل لا شيء لتحقيق الترشح الى المرحلة المقبلة ضمن دوري أبطال آسيا. في حين أن فريق ذوب آهن يكفيه التعادل أو الفوز لكي يترشح.
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