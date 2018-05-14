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رقم الخبر: 219788 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 17:35 الاقسام: محليات  
جابري انصاري يبحث المستجدات السورية مع لافرنتيف والجعفري

جابري انصاري يبحث المستجدات السورية مع لافرنتيف والجعفري

إلتقى مساعد الخارجية الايرانية في الشؤون السياسية الخاصة وكبير المفاوضين الايرانيين في عملية أستانة، حسين جابري انصاري، الاثنين في العاصمة الكازاخية أستانة، مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى سوريا الكسندر لافرنتيف.
وفي اللقاء تابع جابري انصاري ولافرنتيف البحث حول قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري. 
إلى ذلك قال رئيس الوفد الروسي الكسندر لافرنتييف إن موسكو "لا تعتبر أياً من مناطق تخفيف التوتر في سوريا ملغاة".
ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن لافرنتييف قوله للصحفيين في أستانة اليوم "لا نعتقد أن أياً من مناطق تخفيف التوتر انتهى وجودها.. فهناك تحول مخطط له في سياق عملية التسوية السلمية في سوريا".
ورجح لافرنتييف أن تصدر الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا وهي "روسيا وإيران وتركيا" بياناً مشتركاً في ختام محادثات أستانة 9 .
كما بحث كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية جابري انصاري مع مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة بشار الجعفري اليوم الاثنين آخر التطورات السياسية والميدانية في سوريا.
وتم خلال الاجتماع بحث بنود جدول أعمال محادثات أستانة 9 ومواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين السوري والإيراني إضافة إلى انتهاكات النظام التركي للقوانين والمواثيق الدولية وبعض بنود اتفاقات أستانة ومواصلة دعمه للإرهاب.
كما عقد الوفد الروسي برئاسة لافرنتييف اجتماعا مع وفد النظام التركي.
وانطلقت في أستانة صباح اليوم الاثنين الجولة التاسعة من المحادثات حول سوريا بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور الجعفري ووفود أخرى.
واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانة ثمانية اجتماعات حول سوريا كان آخرها في الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الماضي حيث جددت الدول الضامنة في البيان الختامي للاجتماع تمسكها والتزامها بوحدة الاراضي السورية وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها ودعت إلى اتخاذ خطوات دولية عاجلة ونشطة لمساعدة السوريين على تحقيق حل سياسي.
 
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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