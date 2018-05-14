وفي اللقاء تابع جابري انصاري ولافرنتيف البحث حول قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري.

إلى ذلك قال رئيس الوفد الروسي الكسندر لافرنتييف إن موسكو "لا تعتبر أياً من مناطق تخفيف التوتر في سوريا ملغاة".

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن لافرنتييف قوله للصحفيين في أستانة اليوم "لا نعتقد أن أياً من مناطق تخفيف التوتر انتهى وجودها.. فهناك تحول مخطط له في سياق عملية التسوية السلمية في سوريا".

ورجح لافرنتييف أن تصدر الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا وهي "روسيا وإيران وتركيا" بياناً مشتركاً في ختام محادثات أستانة 9 .