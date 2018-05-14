ندّد علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، بنقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة وقال: إن ترامب تحوّل الى مظهر للنزعة الفوضوية في العالم.

واذ شجب بشدة خطوة ترامب اللامشروعة والمغايرة لحقوق الشعب الفلسطيني، قال شمخاني: إن ترامب بفعل الأخطاء الاستراتيجية التي يرتكبها في دعمه للارهاب ونقضه الإتفاق النووي وانتهاكه القوانين والمعاهدات الدولية فضلاً عن عدم الإكتراث بحقوق الشعب الفلسطيني، تحوَّلَ الى مظهر لنزعة فوضوية مصعِّدَة للعنف على الصعيد العالمي.

وإعتبر شمخاني اُولى تداعيات هذه الخطوة الكارثية، زيادة الإنسجام والوحدة في صفوف مسلمي العالم بغية الدفاع عن مقدساتهم وتسريعاً لزوال هذا الكيان الصهيوني المزيف.

ورأى الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي أنّ مسؤولية التداعيات الأمنية والسياسية الناجمة عن اتخاذ اي قرار بشأن القدس وعدم الإستقرار وانعدام الأمن الناجم عن مثل هذه الخطوات اللامعقولة تقع على عاتق الكيان الصهيوني والولايات المتحدة دون غيرهما.

ووصف شمخاني القدس الشريف بأنها جزء لا يتجزأ من فلسطين معرباً عن إعتقاده بأنّ حسم مصير هذه الارض يعود الى قرار السكان الأصليين لهذه الارض دون المهاجرين إليها ولا يحق لأية دولة إتخاذ قرار بشأن فلسطين دون الأخذ بعين الاعتبار الرأي الأحقّ لشعبها.

يُذكر بأنّ السفارة الامريكية افتتحت الاثنين رسمياً في القدس المحتلة.