  • الإثنين ٢٨ شعبان ١٤٣٩
  • الإثنين , مايو 14, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219785 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 17:13 الاقسام: محليات  
شمخاني يهنئ العراقيين بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية

شمخاني يهنئ العراقيين بمناسبة نجاح الانتخابات النيابية

أصدر ممثل سماحة القائد الثورة الاسلامية والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني 'الأميرال علي شمخاني'، بياناً هنّأ خلاله الحكومة والمرجعية الدينية والشعب العراقي بمناسبة إقامة اولى إنتخابات برلمانية منذ الإعلان عن الإنتصار على التيار التكفيري الارهابي في العراق.
ونقلاً عن الأمانة العامة للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني جاء في هذا البيان: إنّ الإقامة الناجحة لانتخابات البرلمان العراقي في أجواء سادها الأمان والهدوء وإنّ الدورالفاعل فيها للمرجعية الدينية والمشاركة الشعبية المفعمة بالحماس هي جميعاً دلالة على القوة العسكرية الأمنية للحكومة العراقية وتبياناً للنمو والتفوق السياسي الشعبي وعودة تضحيات المجاهدين والشهداء بالخير على هذا البلد.
وأضاف البيان : إنّ ايران تبارك هذا الانتصار القيم الذي تلي الإنتصارات الميدانية ضد الارهاب لحكومة العراق وشعبه معربة عن ثقتها بأنّ العراق الشقيق والصديق يمضي قدماً نحو مستقبل مشرق و واعد بفضل إنسجام وتضامن شعبه وحكومته وجيشه ومقاومته.
وأفاد البيان أنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقى الى جانب الشعب العراقي والحكومة المنبثقة عن إرادته كما فعلت ذلك سابقاً في ظل تلك الظروف الصعبة والمعقدة التي شهدها العراق سابقاً وستواصل ايران تعاونها الاستراتيجي وستبذل جل مساعيها في سبيل تعزيز قوة العراق وتنميته.
علماً أنّ 11 مليون من بين 24 مليون مؤهل للمشاركة في الإنتخابات البرلمانية العراقية الرابعة أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع لهذه الانتخابات.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0745 sec