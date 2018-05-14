أصدر ممثل سماحة القائد الثورة الاسلامية والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني 'الأميرال علي شمخاني'، بياناً هنّأ خلاله الحكومة والمرجعية الدينية والشعب العراقي بمناسبة إقامة اولى إنتخابات برلمانية منذ الإعلان عن الإنتصار على التيار التكفيري الارهابي في العراق.

ونقلاً عن الأمانة العامة للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني جاء في هذا البيان: إنّ الإقامة الناجحة لانتخابات البرلمان العراقي في أجواء سادها الأمان والهدوء وإنّ الدورالفاعل فيها للمرجعية الدينية والمشاركة الشعبية المفعمة بالحماس هي جميعاً دلالة على القوة العسكرية الأمنية للحكومة العراقية وتبياناً للنمو والتفوق السياسي الشعبي وعودة تضحيات المجاهدين والشهداء بالخير على هذا البلد.

وأضاف البيان : إنّ ايران تبارك هذا الانتصار القيم الذي تلي الإنتصارات الميدانية ضد الارهاب لحكومة العراق وشعبه معربة عن ثقتها بأنّ العراق الشقيق والصديق يمضي قدماً نحو مستقبل مشرق و واعد بفضل إنسجام وتضامن شعبه وحكومته وجيشه ومقاومته.

وأفاد البيان أنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقى الى جانب الشعب العراقي والحكومة المنبثقة عن إرادته كما فعلت ذلك سابقاً في ظل تلك الظروف الصعبة والمعقدة التي شهدها العراق سابقاً وستواصل ايران تعاونها الاستراتيجي وستبذل جل مساعيها في سبيل تعزيز قوة العراق وتنميته.

علماً أنّ 11 مليون من بين 24 مليون مؤهل للمشاركة في الإنتخابات البرلمانية العراقية الرابعة أدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع لهذه الانتخابات.