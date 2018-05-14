صرح رئيس لجنة الامن القومي الايراني علاء الدين بروجردي ان امريكا بخروجها من الاتفاق النووي لايمكن الوثوق بها بعد اليوم والطريق الوحيد للبقاء في الاتفاق النووي هو الضمان الاوروبي للعمل وفق بنود الاتفاق.

واكد بروجردي في حديث لبرنامج "من طهران" على شاشة قناة العالم أن نتيجة خروج الرئيس الامريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي جعل العالم لايثق بأمريكا من الان فصاعدا، لانه عندما تقوم امريكا بالخروج من اتفاق دولي مهم وقع عليه خمس دول دائمة العضوية في مجلس الامن بالاضافة الى المانيا واصدر مجلس الامن قرارا بهذا الشأن لحماية هذا الاتفاق ومع ذلك قام ترامب بالاخلال بالاتفاق والخروج منه، هذا يبين ان امريكا لايمكن الوثوق بها.

واضاف رئيس لجنة الامن القومي الايراني ان امريكا بخروجها من الاتفاق النووي جعل الدول العظمى تقف بوجهها بشكل كبير في سابقة لامثيل لها في التاريخ الامريكي حتى روسيا والصين وحلفائها الاوروبيين اتخذوا موقفا صريحا ومخالفا للراي الامريكي.

واكد بروجردي على ان القيود المفروضة على برنامجنا النووي كانت بشرط ان ترفع العقوبات على بلدنا ولكن أن تعاد العقوبات مرة اخرى فإننا سنتابع برامجنا النووية السلمية ولايوجد اي قيد يمنعنا من ذلك ولذلك ننتظر ماذا سيحدث بهذا الخصوص وفي حال قامت الدول الاخرى الموقعة على الاتفاق باحترام بنود الاتفاق ولم تحذو حذو امريكا في هذا الخصوص ويعطوننا الضمانات فإننا باقون في الاتفاق النووي.

واكد بروجردي انه في حال خروج الدول الاخرى الموقعة على الاتفاق النووي عندها فإن ايران لديها خط احمر فقط وهو القنبلة النووية وانها ستبقى تحافظ على تعهداتها وفتاوى قائد الثورة الاسلامية الامام علي خامنئي وستقوم بتخصيب اليورانيوم بقدر مايلزمها ولايوجد اي قيود على انشطتنا النووية في حال عدم ضمان الدول الموقعة على الاتفاق النووي.

ورأى بروجردي توجيهات قائد الثورة بأنها دقيقة وذكية وقال أن الدول الاوروبية يجب أن تعطي ضمانات لنا حتى نستطيع الاعتماد عليها والوثوق بها وهذا امتحان تاريخي لها لكي تثبت استقلاليتها وصحيح ان الاتحاد الاوروبي مؤلف من 27 دولة ولها ثقل اقتصادي كبير في يومنا هذا ولكن اذا لم تستطيع اثبات استقلاليتها السياسية عن امريكا تعتبر مثل بقية الدول الضعيفة الاخرى تتبع امريكا في قرارتها وسياساتها.

وحول تطورات المنطقة والرد السوري على كيان الاحتلال الصهيوني قال بروجردي ان الجيش السوري من اقوى الجيوش العربية في المنطقة وان سوريا الان ليست مكبلة الايدي وترد على أي اعتداء اسرائيلي وقامت باسقاط طائرة اسرائيلية منذ مدة قصيرة والكيان الصهيوني من الناحية الامنية هش واذا نوى الاستمرار باللعب فإنه وامريكا سيخسرون.

واكد بروجردي على ان اتهام امريكا والكيان الغاصب لايران بالوقوف وراء الهجوم على اسرائيل هذا اتهام مكرر وقديم وغير صحيح والجيش السوري هو من اعلن تبنيه هذه العملية ويعتبر من اقوى الجيوش العربية في المنطقة .