أعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بريطانيا، أن رئيسة الوزراء البريطانية أبلغت أن الدول الاوروبية الثلاث ستقدم حزمة مقترحات الى وزير الخارجية محمد جواد ظريف في بروكسل لصيانة الاتفاق النووي وطمأنة ايران بالاستفادة من منافع الاتفاق.

وأشار حميد بعيدي نجاد في تغريدة له على صفحته في تويتر، الى اتصال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الرئيس الايراني حسن روحاني، وكتب: أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية السيدة تيريزا ماي، في اتصالها مع الرئيس الايراني حسن روحاني، ان بريطانيا وفرنسا وألمانيا ستقدم يوم الثلاثاء حزمة من المقترحات الى ظريف في بروكسل، لصيانة تنفيذ الاتفاق النووي وطمأنة ايران بالاستفادة من المنافع الاقتصادية للاتفاق.

وكان الرئيس الايراني روحاني قد أكد خلال محادثات هاتفية مع رئيسة الوزراء البريطانية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن خلال التزامها بالاتفاق النووي، تبحث عن ضمان مصالحها الوطنية، رغم ان الاطراف الاخرى وللأسف لم تقدم أداء مرضيا في تنفيذ التزاماتها.

ولفتت ماي خلال الاتصال الهاتفي الى ان الاتحاد الاوروبي وفقا لبيانه يعتبر ايران شريكا ملتزما وموثوقا به، وقالت: في هذا السياق من المهم جدا ان تسعى جميع الاطراف للمحافظة على الاتفاق النووي.

واكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ورئيسة وزراء بريطانيا في هذا الاتصال الهاتفي كذلك على استمرار المشاورات والمحادثات بهذا الشأن.

الجدير بالذكر، ان وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، وبعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، بدأ ليل السبت، جولة تشمل الصين وروسيا وبروكسل، حيث أجرى محادثات يوم أمس مع نظيره الصيني في هذا المجال، كما التقى اليوم (الاثنين) في موسكو مع نظيره الروسي، ومن المقرر ان يتوجه يوم غد (الثلاثاء) الى بروكسل ويجري محادثات مع موغريني مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ونظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني بشأن صيانة الاتفاق النووي بدون أميركا.