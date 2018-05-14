وقامت السلطات ببناء خزائن للكتب داخل محطات الأوتوبيسات الحجرية على طول مسار الحافلات وعددها 64 محطة تربط بلدة فيليرون بوسط سالونيك ثاني كبرى مدن اليونان.

وذكرت صحيفة (ذا جريك ريبورتر) اليونانية، على موقعها الإلكتروني، أن الأمر الأكثر أهمية هو أن المواطنين تبنوا المبادرة وساعدوا على خروجها للنور وحاولوا إبقاء المساحات مليئة بالكتب، وقد بدأت العديد من البلديات الأخرى في اليونان تتبنى نفس الفكرة.

وكانت هذه الفكرة قد أطلقت، قبل ذلك في مدينة أخرى وبدأت أول محطة حافلات بحوالي مائة كتاب، تضم أحدث الإصدارات فضلا عن مساحات للصحف والمجلات إلى جانب لافتات تنبيه خاصة بفاعليات وأنشطة البلدية.. ويقوم المواطنون بإعادة الكتب التي اقترضوها إلى جانب كتب أخرى من مجموعتهم الخاصة لجلب المتعة لركاب آخرين.

ويقول المنظمون إنه ليس الكل حريص على إعادة الكتب، ولكن الآخرين يدعمون الفكرة ويملأون الرفوف مراراً وتكراراً.