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رقم الخبر: 219778 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 16:46 الاقسام: منوعات  
عامل نظافة يعثر على كيس مملوء بـسبائك ذهبية في حاوية نفايات

عامل نظافة يعثر على كيس مملوء بـسبائك ذهبية في حاوية نفايات

أفادت صحيفة (ذا كوريا تايمز) بأن عامل نظافة في كوريا الجنوبية عثر في حاوية نفايات بمطار إنتشخون على كيس مملوء بسبائك ذهبية قدرت قيمتها بـ 330 ألف دولار.

ووفقاً للصحيفة فقد تمكنت الشرطة من تحديد هوية الشخص الذي تخلص من السبائك الذهبية، ولكنها لم تكشف لوسائل الإعلام عن بياناته الشخصية.

وطبقاً للقوانين في كوريا الجنوبية، في حال لم يُبلغ المالك عن ممتلكاته المفقودة خلال نصف عام، فمن حق الشخص الذي يعثر عليها الحصول على ما نسبته من 5 إلى 20% من قيمتها وتصادر الدولة الباقي.

وتشك الشرطة بأن الشخص الذي قرر التخلص من السبائك الذهبية كان ملاحقاً، وإذا اتضح أن الذهب مسروق أو يتعلق بأعمال إجرامية، فإنه لا يحق لعامل النظافة أن يطالب بأي مبلغ لقاء تسليمه الذهب للشرطة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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