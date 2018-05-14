أصدرت السلطات التركية، الاثنين، أوامر بتوقيف 72 ضابطا غالبيتهم في أنقرة، بتهمة الانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وقالت وسائل إعلام تركيا إنه جرى إصدار مذكرات توقيف بحق بحق 72 ضابطا، في أنقرة و14 مدينة أخرى، مشيرة إلى أن من بين الضابط الذين صدر بحقهم المذكرات 25 لايزالون يمارسون مهامهم.

وأعلنت تركيا حالة الطوارئ وشنت حملة قمع ضخمة عقب الانقلاب، نتج عنها اعتقال 50 ألف شخص وتسريح أكثر من 110 ألف شخص من وظائفهم العامة، بما في ذلك عناصر من الجيش.

وخلال مايو الجاري فقط، اعتقلت السلطات التركية مئات الجنود والضباط، بينهم 200 ضابط وبعضهم يعمل في القوات الجوية، وذلك على خلفية التهمة الارتباط بجماعة غولن.

وبدأت الأزمة عندما قررت محكمة في إسطنبول حبس التركي متين طوبوز أحد موظفي القنصلية الأميركية، بتهمة الارتباط بحركة غولن بتهم مختلفة، بينها الانقلاب على النظام الدستوري للبلاد والتجسس، بعد أن أعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت عن ارتباطه بالمدعي العام السابق لمدينة إسطنبول زكريا أوز (موجود حاليا خارج تركيا) ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لحركة الخدمة التابعة لغولن، وتصاعد التوتر أكثر بعد أن قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصا ثانيا يعمل بالقنصلية الأميركية ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته في الاتهامات نفسها، وحبست زوجته وابنته وأفرجت عنهما يوم الاثنين الماضي إفراجا مشروطا بعدم مغادرة البلاد والتوقيع أسبوعيا في أقرب مركز للشرطة.

وأعلنت أنقرة رفضها أي شروط مسبقة من جانب واشنطن، من أجل إنهاء أزمة التأشيرات بين البلدين، لأن المباحثات مع الولايات المتحدة بدأت من دون شروط مسبقة.

في سياق مواز، انطلقت حملة اعتقالات جديدة أمس بموجب أوامر من الادعاء العام التركي بحق 53 عسكريا، بسبب مزاعم عن صلاتهم بحركة غولن تم القبض على 20 منهم في عمليات جرت في 12 ولاية فيما تجري ملاحقة 33 آخرين.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الداخلية التركية إن نحو 700 شخص اعتقلوا الأسبوع الماضي للاشتباه في صلتهم بحركة غولن. واعتقلت السلطات أكثر من 60 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب في منتصف يوليو العام الماضي، وفصلت أكثر من 160 ألفا آخرين أو أوقفتهم عن العمل، ومنهم عسكريون ورجال شرطة ومعلمون وموظفون بالحكومة والقطاع الخاص بسبب مزاعم عن صلات بحركة غولن.