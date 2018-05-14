أرغمت عائلة على دفع أموال إضافية للتمكن من الصعود على متن رحلتهم الجوية، وكان السبب في ذلك هو أن أسماءهم طويلة للغاية.

وبحسب ما نقلت صحيفة Daily Mail البريطانية، حجز المسافرون تذاكرهم للسفر على متن رحلة جوّية تابعة لخطوط الطيران التايلاندية- عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الطيران، إلا أنهم لم يتمكّنوا من كتابة أسمائهم الطويلة كاملة في استمارة الحجز الإلكترونية على الإنترنت.

وكان ذلك يعني أن الأب، الذي أجرى الحجز، قد اضطر لاختصار أسماء العائلة، ومن ثم صارت مختلفة عن تلك الموجودة في جوازات سفرهم.

وعندما ذهبت العائلة إلى المطار للحاق بطائرتهم، لاحظ موظّفو تسجيل العملاء أن الأسماء التي تحملها التذاكر ليست مُطابِقة، وقالوا لهم إنه يحتم عليهم الدفع مقابل تغيير الأسماء. واضطّرت العائلة -التي لم يُذكر اسمها- لدفع 3000 بات تايلاندي (ما يعادل 93.5 دولار أميركي) مقابل السفر على متن الرحلة الجوية.

وقالت شركة الطيران عبر صفحتها على موقع فيسبوك: (نحن نعتذر عن الخطأ، لأن نظام الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت يُتيح كتابة ما لا يزيد عن 25 حرفاً في الاسم الأوّل، ومثلها في خانة لقب العائلة عند حجز التذكرة).