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رقم الخبر: 219775 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 16:43 الاقسام: منوعات  
استدعاء عريس وعروسه لمخالفتهما التقاليد في حفل زفافهما!

استدعاء عريس وعروسه لمخالفتهما التقاليد في حفل زفافهما!

قامت شرطة الفجيرة بالإمارات، باستدعاء عريس وعروسه؛ على خلفية مخالفتهم للأعراف والتقاليد في حفل زفافهما.

وكشفت الشرطة عن استدعاءها للعروسين دون أن تذكر تفاصيل أو معلومات حولهما، عبر (تويتر).

وفي السياق ذاته ربط المواطنون هذا الاستدعاء بحفل زفاف إعلاميين شهيرين، تسبب في إثارة جدل واسعاً لمخالفته الأعراف والتقاليد في الإمارات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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