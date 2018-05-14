وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الاثنين الماضي شهدت فوز الجزيرة بنتيجة 3-2 على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وتشهد صفوف برسبوليس عودة قائده جلال حسيني الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف، علماً بأن الفريق نجح في تحقيق الفوز على أرضه في مباراتين أمام فرق إماراتية هذا العام، بعدما تغلب على الوحدة 4-2 في الدور التمهيدي وعلى الوصل 2-0 في دور المجموعات.

في المقابل تعادل الجزيرة مرتين وخسر في مباراة واحدة خلال آخر ثلاث مباريات لعبها في إيران.

وتصدر برسبوليس في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 12 نقطة للسد القطري و10 لناساف الأوزبكي ولا شيء للوصل الإماراتي.

في المقابل حصل الجزيرة على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط من ست مباريات، بعدما تقدم بفارق المواجهات المباشرة أمام الغرافة القطري، في حين تصدر الأهلي السعودي الترتيب برصيد 14 نقطة، مقابل نقطتين لتراكتور سازي تبريز الإيراني صاحب المركز الرابع.

