يستخدم الناس في ​جزيرة ياب​ شكلاً غير عادي من النقود، يتمثل في أقراص ضخمة من ​الحجر الجيري​، يعادل وزن بعضها وزن سيارة متوسطة الحجم.

وهناك المئات من هذه الأقراص المنتشرة في جميع أنحاء الجزيرة، بعضها يقع خارج الفنادق، والبعض الآخر مُخزن في الغابة، لكن معظمها محفوظ في بنوك من ​الأحجار​ تقع في كل قرية تقريباً.

وهناك ما يقدر بـ 13000 قرص من الأحجار المتداولة في ياب، يتراوح قطرها بين 30 سم و3.50 متر، ويتم تحديد قيمتها بحسب حجمها.

ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى أصبحت الأقراص الحجرية شكلاً من أشكال العملات في الجزيرة.

في البداية، كانت تُقدم كهدايا، ومع مرور الوقت، بدأت الأقراص الحجرية تستخدم كعملة، وكان الحجم هو العامل الرئيسي في تحديد قيمتها، ولكنه بالتأكيد لم يكن المعيار الوحيد.

ومن الخصائص المميزة لهذه العملة الفريدة من نوعها، حجمها الكبير وثقل وزنها الذي يجعلها صعبة النقل وعصية على السرقة، إضافة إلى إمكانية بقائها في مكانها حتى لو تغير مالكها، بحسب صحيفة (​أوديتي سنترال​).