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رقم الخبر: 219771 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 16:34 الاقسام: دوليات  
انفجار إرهابي في كابول دون خسائر

انفجار إرهابي في كابول دون خسائر

قال مسؤول في الشرطة الأفغانية إن انفجارا وقع في العاصمة كابول يوم الاثنين لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، وذكرت الشرطة أنها تتحرى سبب الانفجار والخسائر الناجمة عنه.

وعلى مدار الشهر الماضي، عانت أفغانستان من هجمات إرهابية مُتكررة نفذتها حركة طالبان وفرع تنظيم داعش هناك، تسببت في مقتل وإصابة المئات.

وقالت وكالة أسوشيتيد برس الإخبارية إن الهجمات الإرهابية "الشرسة" التي شهدتها البلاد تكشف مدى ضعف قوات الأمن الأفغانية، بعد أكثر من 16 عاما على التخلص من طالبان بقيادة الولايات المتحدة، ما يُثير التساؤلات حول استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفوز بأطول حرب أمريكية.

وأحدثت طالبان تمردًا في أفغانستان منذ بدء الحملة العسكرية بقيادة الولايات المتحدة والقوات الأفغانية للقضاء عليها، واخراجها من البلاد عقب هجمات 11 سبتمبر. واستطاعت الحركة الاستيلاء على بعض المحافظات والمناطق في البلاد، وشنت هجمات إرهابية بشكل شبه يومي، واستهدفت بشكل أساسي قوات الأمن، وقادة الحكومة التي تدعمها أمريكا.

وفي عام 2014، ظهر فرع تنظيم داعش الارهابي في الأراضي الأفغانية، ووقعت اشتباكات بين مقاتلي التنظيم من جهة وحركة أفغانستان وطالبان من جهة أخرى.

وانضم إلى داعش عدد كبير من المليشيات الأوزبيكية التي طُردت من باكستان، بالإضافة إلى المقاتلين الذين انفصلوا عن طالبان، وركزوا جهودهم على استهداف الشيعة، الذين يعتبرهم التنظيم مُشركين ويستحقون الموت.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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