بعد مرور أسبوع هل يحق لي أن أسأل حضراتكم.. انتبهتم أم لا أن عمكم العجوز كان في مقدمة كتّاب عرب لا يتجاوز عددهم عدد الأصابع وقد إحتفوا وعلّقوا وكتبوا عن اليوم العالمي للحمير؟!

الجواب طبعاً لا لم تنتبهوا.. السؤال الثاني.. انتبهوا جيداً «لا يوجد ترك».. هل من حقي أن أفخر أني تذكرت عيد الحمير وكتبت عنه؟! الجواب أيضاً بالنفي.. هذا هو شغلك يا رجل يا عجوز.. شو هاي المنيّة على حيوان مظلوم؟!..

البعض من الأحبة سيقول أنني لم أكتب عن الحمير بإختياري بل استفزني الساسة في مفارقاتهم وانبطاحهم.. والإعلاميين اللي ما عندهم كرامة و«لا غيرة ولا غرغرة».. وراحوا يطبّلون لإبن سلمان وهو يذبح بأهل اليمن ونتن ياهو وهو يذبح بأهل غزة والخ الخ.. استفزوني وجعلوني التفت للحمير وأكتب عن عيدها!! نعم أحبتي ربما هنالك شيء من الصحة فيما تقولون ولكن قبل أن تقرر الأمم المتحدة وقبل أن يجتمع مجلس الأمن الدولي يقرر بجعل الثامن من أيار عيداً عالمياً للحمير. طبعاً التصويت بالأغلبية.. المندوبة الأمريكية لم تستعمل الفيتو.. نيكي هيلي كانت مشغولة بالدفاع عن «اسرائيل» وسهت عن استعمال حق النقض.. فيما امتنع زميلها مندوب بريطانيا عن التصويت..

المهم أحبتي بعد أن توافق العالم ولله الحمد على تكريم الحمار وأن يكون له يوماً عالمياً قبل هذا «التوافق» أنا كنت أتطرق الى مظلومية هذا الحيوان.. الذي ألصقت به تهمة الغباء والعناد والرضى بالظلم والإضطهاد حتى سموه بـ«أبو صابر» و«أبو راضي» والخ الخ..

الخلاصة يا نور عيني أنني لست الوحيد من دافع عن الحمير واعتبرها مظلومة بل سبقني الكثير منهم توفيق الحكيم، وشعبان عبدالرحيم، وايمي بنت سمير غانم، والخ الخ.. ولكن لا أرى مثلبة في العزوف عن حديث السياسة المنبطحة والمتخاذلة التي تفرط بالشرف والكرامة.. لو تعدل عن أن يكون أحدهم «لقلقاً» يدافع عن جلالة الملك الفلاني وسمو الأمير العلاني ويروح يحكي عن الحمير فهذا أفضل له واحتراماً لنفسه.

الى من يصفون الحمار بالغباء أقول هل يرضى هذا الحيوان الذي خدم الإنسان كثيراً أن يقارن بمخلوقات ذبحت ودمّرت وأحرقت وأبادت وإقترفت ما لا يُعد ولا يحصى من الجرائم وهي على هيئة بشر؟!..