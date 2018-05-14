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للمزید
رقم الخبر: 219768
تاريخ النشر: أيار 14, 2018
الوقت: 16:13
الاقسام: منوعات
صفقة تقويض عملية السلام!
الکلمات المفتاحية
نقل
السفارة الأمريكية
القدس المحتلة
مصدر الخبر: موقع علاء اللقطة
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