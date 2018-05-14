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|رقم الخبر: 219766
|تاريخ النشر: أيار 14, 2018
|الوقت: 15:49
|الاقسام: محليات
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خلال لقائه لافروف في موسكو
وزير الخارجية: هدف من محادثاتنا هو الحصول على الضمانات لحفظ مصالح الشعب الايراني في الاتفاق النووي
* لافروف: واشنطن تسعى لإعادة النظر بالاتفاقيات الدولية الرئيسية
صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بأن معارضة القرارات الدولية اصبحت عادة لأميركا، معتبرا الهدف من المحادثات حول الاتفاق النووي هو الحصول على الضمانات لحفظ مصالح الشعب الايراني في اطار الاتفاق.
واعلن ظريف ان توازن الاتفاق النووي قد تغير عقب خروج اميركا من هذا الاتفاق متعدد الاطراف، وقال خلال اجتماع مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو ان ايران ستجري مباحثات حول سبل التعاون في مجال الاتفاق النووي في اطار مجموعة 4+1.
وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه بعد الانسحاب الأمريكي الرسمي من الاتفاق النووي، قررنا إعطاء فرصة للدبلوماسية، وتابع: إن الاتفاق يقوم على توازن مصالح الاطراف ايران وأوروبا وأميركا، وفي الوضع الجديد يجب النظر، كيف يمكن ان يلبي مصالح الشعب الإيراني.
واكد مخاطبا لافروف ان موقف روسيا مدعاة للتفاؤل بالنسبة الينا ونامل في ان نتمكن من اجراء مباحثات معكم حول سبل التعاون في اطار مجموعة 4+1 .
وتابع ظريف، ان طهران تسعى من خلال التباحث مع روسيا والصين والترويكا الاوروبي (فرنسا وبريطانيا والمانيا) للحصول على ضمانات لصون مصالح ايران في الاتفاق النووي .
واكد وزيرا الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والروسي سيرغي لافروف على صون الاتفاق النووي والبحث عن سبل مواصلة التعاون في مجال هذا الاتفاق في اطار مجموعة 4+1
من جانبه، أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن واشنطن تسعى لإعادة النظر بالاتفاقيات الدولية الرئيسية.
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