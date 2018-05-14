صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بأن معارضة القرارات الدولية اصبحت عادة لأميركا، معتبرا الهدف من المحادثات حول الاتفاق النووي هو الحصول على الضمانات لحفظ مصالح الشعب الايراني في اطار الاتفاق.

واعلن ظريف ان توازن الاتفاق النووي قد تغير عقب خروج اميركا من هذا الاتفاق متعدد الاطراف، وقال خلال اجتماع مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو ان ايران ستجري مباحثات حول سبل التعاون في مجال الاتفاق النووي في اطار مجموعة 4+1.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه بعد الانسحاب الأمريكي الرسمي من الاتفاق النووي، قررنا إعطاء فرصة للدبلوماسية، وتابع: إن الاتفاق يقوم على توازن مصالح الاطراف ايران وأوروبا وأميركا، وفي الوضع الجديد يجب النظر، كيف يمكن ان يلبي مصالح الشعب الإيراني.

واكد مخاطبا لافروف ان موقف روسيا مدعاة للتفاؤل بالنسبة الينا ونامل في ان نتمكن من اجراء مباحثات معكم حول سبل التعاون في اطار مجموعة 4+1 .

وتابع ظريف، ان طهران تسعى من خلال التباحث مع روسيا والصين والترويكا الاوروبي (فرنسا وبريطانيا والمانيا) للحصول على ضمانات لصون مصالح ايران في الاتفاق النووي .

واكد وزيرا الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والروسي سيرغي لافروف على صون الاتفاق النووي والبحث عن سبل مواصلة التعاون في مجال هذا الاتفاق في اطار مجموعة 4+1

من جانبه، أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن واشنطن تسعى لإعادة النظر بالاتفاقيات الدولية الرئيسية.

وقال لافروف خلال لقائه في موسكو اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: "للأسف، نتأكد مرة أخرى أن واشنطن تسعى لإعادة النظر بالاتفاقيات الدولية الرئيسية، ويجري ذلك مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك مع مشاكل الاتحاد الأوروبي والعديد من الاتفاقات الأخرى".

واضاف: "كما نعلم، فإن الترويكا الأوروبية والصين وإيران وروسيا أعلنوا عن الالتزام ببنود خطة العمل الشاملة، ونحن نريد مناقشة هذه الخطط والإجراءات بشكل مفصل".

وقال أن لدى روسيا وعدد من الدول الأخرى مصالح مشروعة في الاتفاق النووي ويجب الدفاع عنها بشكل مشترك، قائلا: "لدى روسيا وغيرها من المشاركين في الصفقة، ولدى الأوروبيين أيضا مصالح مشروعة… لذلك يجب الدفاع عن مصالح كل واحد بشكل مشترك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بجميع العقوبات التي فرضت على طهران قبل توقيع الاتفاق.