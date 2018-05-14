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رقم الخبر: 219765 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 16:00 الاقسام: رياضة  
نجم القوة الجوية: طموحنا التتويج بنجمة آسيوية ثالثة

نجم القوة الجوية: طموحنا التتويج بنجمة آسيوية ثالثة

أكَّد زاهر ميداني، لاعب وسط القوة الجوية، على ضرورة احترام قدرات فريق العهد اللبناني، عندما يلتقي الفريقان غدًا الثلاثاء، في إياب نصف نهائي غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي

وفاز القوة الجوية العراقي، الثلاثاء الماضي (3-1) بذهاب نصف النهائي، ويحل ضيفًا على العهد اللبناني غدًا، في مباراة الإياب ببيروت.
وقال ميداني، في المؤتمر الصحفي اليوم التقديمي للمباراة اليوم الإثنين: "القوة يحترم رغبة العهد في مباراة الغد، لكنَّنا لن نتنازل عن طموحاتنا في إضافة نجمة ثالثة لقميص القوة الجوية من خلال حصد لقب آسيوي ثالث".
ويحمل القوة الجوية لقب كأس الاتحاد الآسيوي في آخر نسختين.
وأوضح "الجوية مكتمل الصفوف، وهناك وعي كبير من قبل اللاعبين بضرورة نسيان مباراة الذهاب، فالفوز في مباراة واحدة لا يعني التأهل. الجميع حريص على العبور للنهائي والمنافسة على اللقب".
يذكر أنَّ زاهر ميداني، توج مع القوة الجوية بلقب النسخة الماضية على حساب استقلال دوشنبة الطاجيكي.

 
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مصدر الخبر: كووورة
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