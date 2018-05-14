اعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ان الادارة الاميركية تواجه ازمة اتخاذ قرارات استراتيجية وتتعاطى مع المسرح الدولي بعدم نضوج وباسلوب المغامرة وقال ان على الاميركيين ان لايتصوروا ان اجراءاتهم حول فلسطين والموضوع النووي الايراني ستبقى من دون رد.

وفي كلمته امام الاجتماع الطارئ للجنة الدائمة لفلسطين صباح اليوم الاثنين اشار لاريجاني الى اعلان الرئيس الاميركي القدس عاصمة للكيان الصهيوني وقراره نقل السفارة الاميركية تزامنا مع يوم النكبة الذي يصادف اليوم (الرابع عشر من ايار /مايو) وقال ان الجامعة العربية اعلنت في اجتماعها في الخامس عشر من نيسان /ابريل المنصرم عدم شرعية الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ولكن يبدو ان معارضة قرار ترامب واعلان القدس عاصمة ابدية لفلسطين يحتاج الى دعم جاد واجراءات عملية.

وتابع ان الجميع اذعنوا اليوم ان ممارسات الادارة الاميركية قادت الى الفوضى والاضطراب في الساحة الدولية وزعزعة الامن بالعالم وان مراجعة اجراءات الادارة الاميركية خلال العام الاخير تكشف انها لاتلتزم باي تعهد فهي خرجت يوما من معاهدة المناخ وتجاهلت يوما اخر اتفاقية التعرفة الجمركية مع الصين واوروبا كما انها قررت الخروج من الاتفاق النووي الذي ابرم بطلب من اميركا وبينما انها اعلنت الخروج من سوريا قامت طائراتها بعد ايام من قصف مناطق في سوريا .

وافاد بان جميع هذه الاجراءات تكشف ان الادارة الاميركية تواجه ازمة اتخاذ قرارات استراتيجية وتتعاطى مع المسرح الدولي بعدم نضوج وباسلوب المغامرة.

واعرب لاريجاني عن اعتقاده بان الرئيس الاميركي يفتقر للقدرة على التشخيص واتخاذ القرارات بشان الحوادث طويلة الامد ونصح المسؤولين الحاليين في الولايات المتحدة بان لا يخطئوا في حساباتهم حول فلسطين والقدس الشريف.

ومحور المقاومة والعالم الاسلامي وان لايتصوروا بان اجراءاتهم حول فلسلطين والموضوع النووي الايراني ستبقى بدون رد.

وعن یوم النكبة قال لاریجاني: إنّ ثلثي الشعب الفلسطیني تشردوا في مثل هذا الیوم تاركین أراضي أسلافهم وأجدادهم لیحلّ مكانهم أشخاص غیرهم مغتصبین لأراضیهم رغم المقاومة الفلسطینیة ولولاها لكان الكیان الصهیوني الیوم یسبب الكثیر من المتاعب للدول العربیة.

ونوّه رئیس مجلس الشوری الاسلامي الایراني الی تخصیص میزانیة لبناء السفارة الأمریكیة الجدیدة في القدس المحتلة قائلاً: إنّ ترامب توّاق الی نقل سفارة بلده الی القدس وقام الكیان الصهیوني بتوجیه دعوات الی سائر الدول لدعم هذا الإجراء لیُعطي هذه الخطوة الامریكیة المشروعیة اللازمة كي یمضي بخططه التالیة.

وأكّد لاریجاني علی حاجة الشعب الفلسطیني المظلوم الیوم الی المزید من المساعدات والدعم معلناً تندیده بالقرار الأمریكي والإجراء الصهیوني والبیان الأمریكي الصادر بشأن نقل سفارة واشنطن الی القدس المحتلة مطالباً بردود فعل من جانب المنظمات والمؤسسات الدولیة.

وأشار لاریجاني الی المسیرات الفلسطینیة النشطة الدالة علی حیویة هذا البلد ومواصلته حیاته دون أن یطغی مرور عشرات السنین علیها وعلی نسیان الفلسطینیین لحقوقهم وإحتفاظهم بحق العودة.

وخاطب الرئیس الدوري لإتحاد برلمانات الدول الاسلامیة واشنطن والصهاینة بإستیعاب مغزی هذه المسیرات المؤكد علی حتمیة حدوث ردود أفعال تستهدف الإعتداء علی فلسطین ونقل العاصمة عاجلاً أم آجلاً واصفاً الكیان الصهیوني بالكیان الماضي نحو الزوال بسبب الهزائم التي لحقت به من جانب صفعات المقاومة اللبنانیة وحرب غزة اللتین أدّتا كلاهما الی زعزعة الإستراتیجیة الامنیة لدیه.

وأعلن لاریجاني دعمه لزعماء الدول الاسلامیة الذین إعتبروا القرار الترامبي قراراً غیر مشروع، مطالباً باللجوء الی محكمة لاهاي لمنع نقل السفارة الامریكیة الی القدس المحتلة علی خلفیة القوانین الاممیة.

یذكر بأنّ الإجتماع الطارئ للجنة فلسطین التابعة لاتحاد برلمانات الدول الاسلامیة اُقیم صباح الیوم الاثنین الرابع عشر من أیار/مایو بمشاركة ممثلین عن 22 دولة في العاصمة طهران.