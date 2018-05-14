اكد وزيرالخارجية الايراني محمد جواد ظريف على اجرائه لقاءات جيدة وبناءة في بكين وموسكو وقال سيتبين قريبا كيف بامكان مجموعة 4+1 ضمان مصالح ايران في الاتفاق النووي .

وكتب ظريف في تغريدة على تویتر اليوم الاثنين حول لقاءاته الاخيرة في الصين وموسكو ومباحثاته حول الاتفاق النووي قائلا انه اجرى لقاءات جيدة وبناءة مع نظيريه في بكين وموسكو كما يعتزم لقاء منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ونظرائه في الترويكا الاوروبي (المانیا وفرنسا وبریطانیا) في العاصمة البلجيكية بروكسل .

واضاف ظريف انه سيتبين قريبا كيف بامكان مجموعة 4+1 ضمان مصالح ايران في الاتفاق النووي وصيانة هذا الانجاز الدبلوماسي الفريد.

وتأتي زيارة ظريف لبروكسل في الوقت الذي كان السفير الايراني في بريطانيا قد اعلن فيما سبق ان رئيسة وزراء بريطانيا اطلعت الرئيس الايراني حسن روحاني ان الدول الاوروبية الثلاث ستقدم لظريف حزمة من المقترحات لصيانة تنفيذ الاتفاق النووي وطمانت ايران على مصالحها من الاتفاق النووي .

وكان المسؤولون الايرانيون اكدوا مرارا عقب قرار اميركا الانسحاب من الاتفاق النووي الثلاثاء المنصرم ان على اطراف الاتفاق النووي صيانة مصالح طهران في اطار الاتفاق.