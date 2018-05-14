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رقم الخبر: 219760 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 15:22 الاقسام: عربيات  
الزاملي: نتائج الانتخابات طبيعية ولا تحمل مفاجآت

الزاملي: نتائج الانتخابات طبيعية ولا تحمل مفاجآت

اعتبر النائب عن كتلة الأحرار النيابية، الاثنين، أن النتائج الأولية للانتخابات "طبيعية ولا تحمل مفاجآت"، مشيراً إلى أن بوصلة التحالفات المستقبلية أصبحت واضحة بعد إعلان النتائج الأولية.

وقال الزاملي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "النتائج التي أفرزتها الانتخابات كانت طبيعية ولا تحمل مفاجآت، حيث أن أغلب الكتل حصلت على أحجامها المتوقعة دون فروق كبيرة باستثناءات بسيطة من خلال احتضان الجماهير لقوائم معينة تضامنت معهم وحاربت الفساد واعتصمت ما جعلها تبرز خلال هذه الانتخابات".

وأشار الزاملي، إلى أن "بوصلة التحالفات المستقبلية أصبحت واضحة بعد أن عرفت كل كتلة حجمها الذي يؤهلها لجذب كتل أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة، وأن خارطة التحالفات ستتضح أكثر خلال الأسابيع القريبة المقبلة"، مبيناً أن "القائمتين الرئيسية بهذه المرحلة هما سائرون والنصر وباقي القوائم تاتي تباعا من بعدهما".

وأعلنت المفوضية العليا للإنتخابات في العراق، بعد منتصف ليلة الاثنين، عن النتائج الأولية للانتخابات النيابية لعشرة محافظات وهي بغداد وبابل وواسط والبصرة وديالى وذي قار والأنبار والديوانية وكربلاء والمثنى، وأكدت المفوضية تقدم ائتلاف سائرون يليه ائتلافا الفتح والنصر.

 

 
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مصدر الخبر: السومرية نيوز
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