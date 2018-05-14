كشف الطبيب رنغنان تشاتيرجي، أن للبروكلي فوائد كبيرة على صحة الإنسان، مشيرا إلى أن لهذا النوع من الخضروات القدرة على «إنقاذ حياة» الناس.

وأوضح الطبيب في برنامج تلفزيوني، أن البروكولي يعزز بكتيريا الأمعاء، مما يساعد على دعم نظم المناعة وتحسين صحة الأمعاء.

وكان بحث سابق قد أشار إلى أن البكتيريا «الجيدة» في القناة الهضمية مرتبطة أيضا بالناس الذين يتمتعون بوزن صحي، ويقل لديهم خطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية.

وقال تشاتيرجي إنه عندما يصل البروكولي للأمعاء الدقيقة، فإنه يساعد على تحقيق التوازن في الجهاز المناعي، حسب ما ذكر موقع «ديلي ميل».

ومع انتقال الألياف من البروكلي الذي لا يمكن هضمه إلى القولون، وهو الجزء الأخير من الأمعاء حيث توجد معظم بكتيريا الأمعاء، وتبدأ بالتغذية على الألياف، ثم تصنع أحماض دهنية قصيرة السلسلة، والتي تلعب دورا مهما في صحة القولون.

ويلعب نوع الغذاء دورا مهما في التأثير على بكتيريا الأمعاء، التي تؤثر بدورها على الجهاز المناعي، إذ أن 70 في المائة أو أكثر من نشاط نظام المناعة يحدث في الأمعاء. وأوضح الطبيب أن هناك تفاعلا ثلاثي الاتجاهات، هو اختياراتك الغذائية، وبكتيريا الأمعاء، والنظام المناعي.