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|رقم الخبر: 219755
|تاريخ النشر: أيار 14, 2018
|الوقت: 15:03
|الاقسام: رياضة
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في جورجيا
ايران تحرز كأس "فاختان كادزة" في المصارعة الرومانية للشباب
أحرز فريق شباب ايران كأس "فاختان كادزة" للمصارعة الرومانية في جورجيا الاثنين بحصوله على 4 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية.
وتقلد الميدالية الذهبية كل من: بويا ناصر بور (55 كغم) - حسين فروزندة (82 كغم) - محمد هادي ساروي
(87 كغم) – امين ميرزا زادة ( 130 كغم).
وحصل على الميدالية الفضية: بهرام معروف خاني(63 كغم)- وحيد دادخواه ( 97 كغم)، فيما نال البرونزية محمد جواد رضائي بوزن 63 كغم.
وتوّج فريق ايران ببطولة الكأس - التي شارك فيها 11 بلدا- بـ 167 نقطة، وجاءت اوكرانيا وصيفا بـ 162 نقطة وتركيا ثالثا بـ 119 نقطة.
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