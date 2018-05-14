في جورجيا ايران تحرز كأس "فاختان كادزة" في المصارعة الرومانية للشباب أحرز فريق شباب ايران كأس "فاختان كادزة" للمصارعة الرومانية في جورجيا الاثنين بحصوله على 4 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية.