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رقم الخبر: 219755 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 15:03 الاقسام: رياضة  
ايران تحرز كأس "فاختان كادزة" في المصارعة الرومانية للشباب
في جورجيا

ايران تحرز كأس "فاختان كادزة" في المصارعة الرومانية للشباب

أحرز فريق شباب ايران كأس "فاختان كادزة" للمصارعة الرومانية في جورجيا الاثنين بحصوله على 4 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية.

وتقلد الميدالية الذهبية كل من: بويا ناصر بور (55 كغم) - حسين فروزندة (82 كغم) - محمد هادي ساروي

(87 كغم) – امين ميرزا زادة ( 130 كغم).

وحصل على الميدالية الفضية: بهرام معروف خاني(63 كغم)- وحيد دادخواه ( 97 كغم)، فيما نال البرونزية محمد جواد رضائي بوزن 63 كغم.

وتوّج فريق ايران ببطولة الكأس - التي شارك فيها 11 بلدا-  بـ 167 نقطة، وجاءت اوكرانيا وصيفا بـ 162 نقطة وتركيا ثالثا بـ 119 نقطة.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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