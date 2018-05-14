وافق المدرب الكراواتي برانكو ايفانكوفيتش على تمديد عقده مع فريق برسبوليس طهران لكرة القدم لمدة عامين قادمين.

وأبرم المدرب الكرواتي العقد الرسمي مساء الاحد، وذلك عشية مباراته الحاسمة في طهران امام الجزيرة الاماراتي في اطار دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يذكر أن ايفانكوفيتش حقق مع برسبوليس بطولة الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم في الموسمين الماضيين على التوالي.