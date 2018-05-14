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رقم الخبر: 219754 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 15:13 الاقسام: رياضة  
الكرواتي "ايفانكوفيتش" يمدد عقده لتدريب برسبوليس لمدة عامين

الكرواتي "ايفانكوفيتش" يمدد عقده لتدريب برسبوليس لمدة عامين

وافق المدرب الكراواتي برانكو ايفانكوفيتش على تمديد عقده مع فريق برسبوليس طهران لكرة القدم لمدة عامين قادمين.

وأبرم المدرب الكرواتي العقد الرسمي مساء الاحد، وذلك عشية مباراته الحاسمة في طهران امام الجزيرة الاماراتي في اطار دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يذكر أن ايفانكوفيتش حقق مع برسبوليس بطولة الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم في الموسمين الماضيين على التوالي.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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