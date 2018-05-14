نصحت الدكتورة عفاف عزت، خبيرة علوم الأطعمة والتغذية، المقبلين على الصيام في شهر رمضان المبارك بالبدء فوراً في التدرج للتوقف عن شرب المنبهات مثل الشاي والقهوة ومشتقاتهما من أجل تجنب الإصابة بالصداع.

وقالت خبيرة التغذية إن أسباب شعور الكثير من الصائمين بالصداع خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك يرجع الى اعتيادهم على شرب المنبهات، كالشاي والقهوة ومشتقاتهما، وأن الانقطاع المفاجئ عن هذه المشروبات ولعدد ساعات طويلة‏ ‏يتسبب في الإصابة بالصداع ما بين متوسط وحاد‏.

وأوضحت عزت أن هناك نوعا آخر من الصداع يصيب الصائمين بعد الإفطار،‏ يرجع حدوثه إلى ملء الشخص للمعدة بالطعام بعد ساعات طويلة من الصيام مما يسبب صداعا نتيجة اتجاه الدم إلى المعدة والقناة الهضمية لهضم وتمثيل الغذاء فيقل الدم الواصل للمخ‏، مشيرة الى أنه لتجنب تلك الأعراض يجب تعجيل الإفطار وتأخير السحور مما يسهم في التغلب علي نقص الجلوكوز في الدم، وتنظيم ساعات النوم والحصول علي قسط كاف من الراحة‏، وعدم بذل المجهود قبل أو بعد الإفطار مباشرة الى جانب الإكثار من تناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف وممارسة الرياضة مما يحسن من حركة الأمعاء وعملية الهضم‏.

‏من جانبه، قال الدكتور فوزي الشوبكي أستاذ التغذية بالمركز إن هناك معايير غذائية خاصة للصيام في الصيف يجب الالتزام بها، فالجسم لا يحتاج للأطعمة الدسمة بل يحتاج للسوائل والأطعمة التي تحتوي علي كميات كبيرة من الماء مثل الخضروات والفواكه‏،‏ مع ضرورة عدم التعرض للشمس لفترات طويلة وعدم بذل مجهود جسماني أو ذهني قبل الإفطار بساعتين علي الأقل خاصة بالنسبة للأطفال‏.‏

واضاف أنه يجب الابتعاد عن المخللات في السحور والإفطار لأنها تسبب زيادة الإحساس بالعطش، كذلك يجب الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والتقليل من الحلويات بحيث لا تزيد عن قطعة واحدة في اليوم، مؤكدا أهمية تناول نسبة قليلة من الدهون النباتية مثل زيت الزيتون والذرة والحار مع الطعام وهي مفيدة جدا لأن الناتج النهائي لحرق هذه الدهون هو الماء الذي يختزن بانسجة الجسم ويفيد الصائم‏.‏