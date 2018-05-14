أحرز محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود فريقه ليفربول للفوز على برايتون 4-0 الأحد في الجولة الأخيرة من البريميرليغ والتي شهدت هبوط سوانزي إلى الدرجة الأولى بخسارته أمام ستوك سيتي 1-0.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز كريستال بالاس على ويست برومتيش 2-0، وأرسنال على هدرسفيلد تاون 1-0، ومانشستر يونايتد على واتفورد 1-0، ونيوكاسل على تشيلسي 3 -0، وتوتنهام على ليستر سيتي 5-4، وويست هام على إيفرتون 3-1، ومانشستر سيتي على ساوثهامبتون 1-0، و بيرنلي على بورنموث 2-1.

وعلى ملعب أنفيلد، قاد محمد صلاح ليفربول للفوز على برايتون 4-0، والتأهل للعب في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وسجل صلاح الهدف الأول في (د.26)، ثم أضاف ديان لوفرين الهدف الثاني في (د.40)، قبل أن يصنع صلاح الهدف الثالث الذي سجله دومينيك سولانكي في (د.53)، واختتم أندري روبرتسون أهداف ليفربول في (د.85).

ورفع ليفربول رصيده إلى 75 نقطة في المركز الرابع الذي يضمن له اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتوقف رصيد برايتون عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتسلم محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 32 هدفا، كما انفرد بلقب الهداف التاريخي خلال موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز المكون من 38 جولة.

ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 32 هدفا في الدوري هذا الموسم ليتفوق بفارق هدف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد، والأوروغواياني لويس سواريز، عندما كان لاعبا في ليفربول، وآلان شيرر، عندما كان لاعبا في نيوكاسل.

وبات صلاح الهداف التاريخي لليفربول خلال موسم واحد ببطولة الدوري، وحطم رقم سواريز الذي أحرز 31 هدفا في موسم 2013- 2014.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد يوم 26 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.