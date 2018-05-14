أعلن رئيس جمعية علم الوراثة في ايران، يوم الأحد، أن هناك 400 مرض وراثي في ايران قابلة للكشف، متوقعا أن يتحول الطب التقليدي الى الطب الجزيئي خلال السنوات العشر القادمة.

وعلى هامش المؤتمر الدولي الثالث والمؤتمر الوطني الايراني الخامش عشر لعلم الوراثة، قال محمود تولائي: خلال السنوات العشر القادمة، سيحل «الطب الجزيئي» محل الطب التقليدي في العالم، ومن خلاله سيمكننا وقبل ان يظهر المرض، ان نكتشف استعداد الشخص للإصابة وكذلك إصلاح الخلل من اجل الوقاية.

وأضاف: ان علم الوراثة ومن خلال معرفتنا بالجينوم الانساني (الخارطة الوراثية للانسان)، يساعدنا في تطوير سبل التشخيص في مجال السلامة، واليوم فإن 400 مرض وراثي قابلة للتشخيص، ويمكن القيام بالاجراءات اللازمة للوقاية منها.

وتابع ان متخصصينا ومهندسينا الشباب يعكفون على انتاج كيتات مختبرية تحليلية في مجال التشخيص الوراثي من اجل الاستغناء عن المماثل الاجنبي المحظور على ايران، معربا عن امله بتجاوز هذه العقبات التي تعيق البحوث العلمية في البلاد.

وأردف: انه من خلال علم الوراثة يمكن اليوم الحيلولة دون ولادة أطفال مشوهين، حيث تبذل وزارة الصحة ومؤسسة الرعاية الاجتماعية اهتماما جادا في هذا المجال، مبينا ان 40 بالمائة من الامراض في ايران وراثية وتنتقل الى الاشخاص من الاب والام، حيث يمكن الحد بنسبة 50 بالمائة من بروز الامراض الوراثية من خلال تقديم خدمات المشاورة الوراثية الى الشباب المقدمين على الزواج او الولادة.