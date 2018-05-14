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رقم الخبر: 219748 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 14:56 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تخصيص 100 مليون دولار لانتاج لقاح «المكورات الرئوية» و«فيروس روتا»
وزارة الصحة الايرانية:

تخصيص 100 مليون دولار لانتاج لقاح «المكورات الرئوية» و«فيروس روتا»

أعلن رئيس مديرية الامراض المسرية بوزارة الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، الأحد، عن تخصيص 100 مليون دولار لانتاج لقاح «المكورات الرئوية» و«فيروس روتا» وشلل الاطفال في ايران.

وفي كلمة له على هامش ورشة العمل الوطنية للامراض القابلة للعلاج باللقاح، قال محمد مهدي كويا: ان الانتاج المحلي للقاح وخاصة لقاح«المكورات الرئوية» و«فيروس روتا» تعد من اكبر مفاخر ايران خلال الـ90 عاما الماضية، وفي هذا المجال فإن مؤسستي «رازي» و«انستيتو باستور» رائدتان في هذا المجال.

ولفت الى ان من أهداف مديرية الامراض المسرية التابعة لوزارة الصحة الايرانية؛ إعداد خطة استراتيجية لتعزيز المناعة من الامراض في البلاد، وتنفيذ الخطط والدراسات البحثية لدعم المناعة، والقيام بدراسة تقييمية ذاتية لمعطيات نشر المناعة.

وتابع: ان تنفيذ خطة تلقيح الاطفال ضد الشلل من خلال مراجعة البيوت في المناطق المعرضة للخطر، وتلقيح 12 مليون طفل دون الخامسة في كل مرة، وأيضا تلقيح 350 سجينا ضد التهاب الكبد الوبائي (نوع ب)، من جملة انجازات هذه المديرية، معلنا عن تخصيص 100 مليون دولار لانتاج لقاح «المكورات الرئوية» و«فيروس روتا».

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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