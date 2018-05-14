  • الإثنين ٢٨ شعبان ١٤٣٩
  • الإثنين , مايو 14, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 219747 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 15:13 الاقسام: رياضة  
روسيا تهزم سويسرا في بطولة العالم لهوكي الجليد

روسيا تهزم سويسرا في بطولة العالم لهوكي الجليد

تغلب المنتخب الروسي لهوكي الجليد على نظيره السويسري بنتيجة 4-3 السبت، وذلك ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة العالم للعبة التي تستضيفها الدنمارك.

وسجل أهداف المنتخب الروسي كل من كيريل كابريزوف، ويفغيني دادونوف، ونيكيتا نيستيوروف، وميخائيل غريغورينكو في الدقائق 23 و28 و40 و57 على الترتيب، فيما جاءت أهداف سويسرا عن طريق رامون أونتيرزاندير وسفين أندريغيتو وغايتان هاس في الدقائق 27 و52 و59 على التوالي.

وبهذا الفوز رفعت روسيا رصيدها إلى 13 نقطة من أربعة انتصارات وخسارة واحدة، لتحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى وراء السويد المتصدرة بـ14 نقطة.

وقسمت المنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة إلى مجموعتين تضم كل منها 8 فرق، لتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: روسيا اليوم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/4227 sec