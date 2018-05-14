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رقم الخبر: 219746 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 15:16 الاقسام: رياضة  
سيلتيكس يتقدم على كافاليرز في النهائي الشرقي لNBA

سيلتيكس يتقدم على كافاليرز في النهائي الشرقي لNBA

قدم بوسطن سيلتيكس أداء قويا ليسحق ضيفه كلفيلاند كافاليرز 108-83، في أولى مباريات نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الامريكي للمحترفين.

ويتقدم سيلتيكس 1-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، قبل أن يستضيف المباراة الثانية.

وبعدما تقدم كافاليرز 7-4 في بداية المباراة فرض سيلتيكس سيطرته ليتقدم 29-9 ولم ينظر خلفه على الإطلاق.

وواصل صاحب الأرض تقدمه في الربع الثاني لينهي الشوط الأول متقدما 61-35.

وانتفض كافاليرز في الربع الثالث ليقلص الفارق إلى 14 نقطة لكن سيلتيكس استعاد السيطرة على المباراة ليحسمها لصالحه.

وتألق جايلين براون في المباراة مسجلا 23 نقطة لسيلتيكس وأضاف زميله ماركوس موريس 21 نقطة.

واكتفى ليبرون جيمس بتسجيل 15 نقطة لكافاليرز فيما أحرز زميله كيفن لاف 17 نقطة.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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