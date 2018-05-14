|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 219745
|تاريخ النشر: أيار 14, 2018
|الوقت: 15:51
|الاقسام: رياضة
|
ساندرا سمير تتوج بلقب فيوتشر للتنس
توجت لاعبة التنس المصرية ساندرا سمير، بلقب بطولة فيوتشر للتنس التي أقيمت خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو/ أيار على الملاعب الترابية في نادي السليمانية بالقاهرة.
ونجحت ساندرا في الفوز بالمباراة النهائية للبطولة التي أقيمت الاحد على حساب الأمريكية شيلبى تالكوت، بنتيجة مجموعتين نظيفتين، بواقع 6-0 و6-3 فى لقاء دام لمدة ساعة و43 دقيقة.
وتعد ساندرا لاعبة نادي الصيد، المصنفة رقم 1 في مصر، و406 على مستوى العالم، بعدما حققت خلال شهر فبراير/ شباط الماضي أفضل تصنيف لها عالميا خلال مشوارها، وهو المركز 375.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر