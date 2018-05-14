توجت لاعبة التنس المصرية ساندرا سمير، بلقب بطولة فيوتشر للتنس التي أقيمت خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو/ أيار على الملاعب الترابية في نادي السليمانية بالقاهرة.

ونجحت ساندرا في الفوز بالمباراة النهائية للبطولة التي أقيمت الاحد على حساب الأمريكية شيلبى تالكوت، بنتيجة مجموعتين نظيفتين، بواقع 6-0 و6-3 فى لقاء دام لمدة ساعة و43 دقيقة.

وتعد ساندرا لاعبة نادي الصيد، المصنفة رقم 1 في مصر، و406 على مستوى العالم، بعدما حققت خلال شهر فبراير/ شباط الماضي أفضل تصنيف لها عالميا خلال مشوارها، وهو المركز 375.