|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 219744
|تاريخ النشر: أيار 14, 2018
|الوقت: 15:03
|الاقسام: رياضة
|
قبل المشاركة بكأس العالم ..
فريق ايران "لضعيفي البصر" بالفوتسال يتوج بالبطولة الدولية في اسبانيا
حقق فريق "محافظة بوشهر" – الذي يمثل ايران في البطولة – المركز الاول للبطولة التي جرت في اسبانيا.
حيث فاز الفريق الايراني في خمس مباريات وخسر مباراة واحدة، وسجل 27 هدفاً فيما دخلت مرماه 4 أهداف.
وشارك في البطولة 7 فرق هي: (منتخب اسبانيا الاول – منتخب ولايات اشبيلية الاسبانية – منتخب اسبانيا الثاني – منتخب النمسا الاول – منتخب المانيا – منتخب النمسا الثاني – الفريق الايراني).
وقد جرت خلال هذه المسابقات 21 مباراة، وحتلت الفرق التالية المراكز الثلاث الاولى: (ايران – اسبانيا الثاني – النمسا الاول).
هذا وصرح رئيس اتحاد "فاقدو البصر وضعيفو النظر" الى صحيفة (ايران سبيد) متحدثاً: ان لاعبي ايران اظهروا قدرة فائقة على التحمل ومقاومة الطريق الطويل الذي قطعوه في الطائرة، فلم يستطيعوا النوم لساعات طويلة، وقاوموا التعب والنصب واظهروا صلابة قل نظيرها.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر