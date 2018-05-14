حقق فريق "محافظة بوشهر" – الذي يمثل ايران في البطولة – المركز الاول للبطولة التي جرت في اسبانيا.

حيث فاز الفريق الايراني في خمس مباريات وخسر مباراة واحدة، وسجل 27 هدفاً فيما دخلت مرماه 4 أهداف.

وشارك في البطولة 7 فرق هي: (منتخب اسبانيا الاول – منتخب ولايات اشبيلية الاسبانية – منتخب اسبانيا الثاني – منتخب النمسا الاول – منتخب المانيا – منتخب النمسا الثاني – الفريق الايراني).

وقد جرت خلال هذه المسابقات 21 مباراة، وحتلت الفرق التالية المراكز الثلاث الاولى: (ايران – اسبانيا الثاني – النمسا الاول).

هذا وصرح رئيس اتحاد "فاقدو البصر وضعيفو النظر" الى صحيفة (ايران سبيد) متحدثاً: ان لاعبي ايران اظهروا قدرة فائقة على التحمل ومقاومة الطريق الطويل الذي قطعوه في الطائرة، فلم يستطيعوا النوم لساعات طويلة، وقاوموا التعب والنصب واظهروا صلابة قل نظيرها.