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رقم الخبر: 219744 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 15:03 الاقسام: رياضة  
فريق ايران "لضعيفي البصر" بالفوتسال يتوج بالبطولة الدولية في اسبانيا
قبل المشاركة بكأس العالم ..

فريق ايران "لضعيفي البصر" بالفوتسال يتوج بالبطولة الدولية في اسبانيا

حقق فريق "محافظة بوشهر" – الذي يمثل ايران في البطولة – المركز الاول للبطولة التي جرت في اسبانيا.

حيث فاز الفريق الايراني في خمس مباريات وخسر مباراة واحدة، وسجل 27 هدفاً فيما دخلت مرماه 4 أهداف.

وشارك في البطولة 7 فرق هي: (منتخب اسبانيا الاول – منتخب ولايات اشبيلية الاسبانية – منتخب اسبانيا الثاني – منتخب النمسا الاول – منتخب المانيا – منتخب النمسا الثاني – الفريق الايراني).

وقد جرت خلال هذه المسابقات 21 مباراة، وحتلت الفرق التالية المراكز الثلاث الاولى: (ايران – اسبانيا الثاني – النمسا الاول).

هذا وصرح رئيس اتحاد "فاقدو البصر وضعيفو النظر" الى صحيفة (ايران سبيد) متحدثاً: ان لاعبي ايران اظهروا قدرة فائقة على التحمل ومقاومة الطريق الطويل الذي قطعوه في الطائرة، فلم يستطيعوا النوم لساعات طويلة، وقاوموا التعب والنصب واظهروا صلابة قل نظيرها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايران سبيد
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