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رقم الخبر: 219742 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 14:49 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
افتتاح اكبر مصنع لانتاج أكياس الدم في ايران
بحضور وزير الصحة والتعليم الطبي

افتتاح اكبر مصنع لانتاج أكياس الدم في ايران

افتتح يوم أمس اكبر مصنع لانتاج أكياس الدم في ايران والشرق الاوسط بقدرة انتاج أكثر من 2 مليون أكياس للدم لتأمين الاسواق المحلية والاجنبية، وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة "بيام" بمدينة كرج بحضور حسن قاضي زاده هاشمي وزير الصحة والتعليم الطبي.

وقال المراسل الاعلامي بور فتح الله: انه علاوة على انتاج 2 مليون من (اكياس الدم) للاستهلاك المحلي، ينتج المصنع عدد كبير من هذه الحاويات للتصدير لتأمين اسواق المنطقة ودول الجوار كتركيا وروسيا والدول العربية والأسواق الاخرى.

واضاف: ان هذا المصنع  هو الاكبر في منطقة الشرق الاوسط لانتاج اكياس الدم .

 ووفقا للمعلومات عن هذا المركز الصناعي، من المتوقع ان يصل عدد الخبراء الايرانيين العاملين فيه الى 400 خبير،يعملون في المصنع، وبتعاون الخبراء الفرنسيين في الادراة والتشغيل والبناء مع الخبراء الايرانيين.

واضاف: لقد تم إطلاقه بالتزامن في فرنسا وبولندا وتونس، وإيران هي البلد الرابع.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق
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