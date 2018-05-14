حصد شباب ايران 6 ميداليات ملونة في بطولة شباب آسيا بالجودو التي اقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت.

حيث حصل الشباب الايراني على ذهبية وفضية و4 برونزيات في البطولة التي شارك فيها 196 لاعباً ولاعبة يمثلون 22 بلداً.

ففي وزن – 90 كغم خطف الايراني قاسم باغقجي الذهبية، وحصد الايراني الاخر علي برهيزكار الفضية في وزن– 100 كغم، وحصل على الميداليات البرونزية الاربعة كل من(حميد رضا ملك زاده في وزن + 100 كغم، ابو الفضل محمودي في وزن – 66 كغم، امين كاميابي في وزن – 73 كغم، مريم بربط في وزن – 70 كغم).