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رقم الخبر: 219740 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 16:02 الاقسام: ثقافة وفن  
«کيلو من أجنحة الذباب» يطير الى النمسا!

«کيلو من أجنحة الذباب» يطير الى النمسا!

سيشارك الفيلم الوثائقي الايراني «كيلو من أجنحة الذباب» للمخرج رضا سبحاني في قسم الافلام القصيرة بمهرجان الامم الدولي الذي سيقام في النمسا قريبا.

وستنطلق فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان الامم الدولي في الفترة بين 18 وحتى 24 مايو الجاري في النمسا.

وسيتنافس الفليم الايراني هذا مع 100 فيلم  قصير شاركت في هذا المهرجان الاوروبي العريق من مختلف أنحاء العالم.

ويتناول هذا الفيلم الوثائقي موضوع المهر أو الصداق تاريخيا واجتماعيا وكذلك التحديات التي تواجهها بعض العوائل في هذا الموضوع.

يشار الى أن المخرج سبحاني هو الذي تولى مهمة البحث والانتاج لاعداد هذا الوثائقي الذي تبلغ مدته 30 دقيقة.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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