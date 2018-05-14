سيعرض الفيلم الايراني «باشو، الغريب الصغير» للمخرج بهرام بيضائي في مهرجان الافلام الايرانية «UCLA» في كاليوفورنيا الامريكية.

ويقام مهرجان الافلام الايرانية من قبل مركز ارشيف الافلام والتلفزيون في جامعة «UCLA» الامريكية بكاليوفورنيا، من 28 ابريل الفائت الى 19 من مايو الجاري.

ويعد مركز ارشيف الافلام في جامعة «UCLA» بكاليفورنيا ثاني مركز ارشيف لصور المتحركة في امريكا بعد مكتبة الكونغرس، ويجمع وترمم وتعرض فيه الافلام.

انتج فيلم «باشو الغريب الصغير» 1986 ومدته 120 دقيقة، وهو من بطولة عدنان عفراویان وسوسن تسلیمي، برویز بورحسیني، اکبر دود کار، فرخ لقا هوشمند، رضا هوشمند، محمد فرخواه، معزز بني دخت، عزیز الله سلماني.

تدور قصة الفيلم حول صبي من جنوب ايران، تتعرض منطقته للعدوان والقصف العنيف من قبل نظام صدام البائد خلال الحرب المفروضة (1980 -1988)، فيؤدي ذلك الى فرار «باشو» من منطقته ووصوله إلى شمالي ايران على سبيل الصدفة، فتتولى إمراة من محافظة جيلان شمالي ايران الاعتناء بهذا الفتى وتمنحه المأوى في بيتها.

الفيلم من سيناريو ومونتاج المخرج بهرام بيضائي وموسيقى فيروز ملك زاده وانتاج مركز تربية المواهب الفكرية للاطفال.