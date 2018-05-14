|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 219738
|تاريخ النشر: أيار 14, 2018
|الوقت: 16:01
|الاقسام: ثقافة وفن
|
افلام ايرانية تشق طريقها الى تكساس
تأهلت ثلاثة أفلام ايرانية قصيرة للمشاركة في مهرجان تكساس الدولي بدورته الحادية والعشرين في أمريكا.
والافلام التي تمثل ايران في هذا الحدث الفني هي:
«الحضن الأخير» (آخرين آغوش) للمخرج سامان حسين بور، «المحطة الأولى» (ايستكاه اول) للمخرج محمود كاملي، «كلية الفتيات» (دانشكده دختران) للمخرج حسين عليزادة.
وسيقام المهرجان في يومي الثامن عشر والتاسع عشر من مايو الجاري وترتكز فعالياته على عرض الأفلام القصيرة جدا من شتى انحاء العالم.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر