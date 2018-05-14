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رقم الخبر: 219738 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 16:01 الاقسام: ثقافة وفن  
افلام ايرانية تشق طريقها الى تكساس

افلام ايرانية تشق طريقها الى تكساس

تأهلت ثلاثة أفلام ايرانية قصيرة للمشاركة في مهرجان تكساس الدولي بدورته الحادية والعشرين في أمريكا.

والافلام التي تمثل ايران في هذا الحدث الفني هي:

«الحضن الأخير» (آخرين آغوش) للمخرج سامان حسين بور، «المحطة الأولى» (ايستكاه اول) للمخرج محمود كاملي، «كلية الفتيات» (دانشكده دختران) للمخرج حسين عليزادة.

وسيقام المهرجان في يومي الثامن عشر والتاسع عشر من مايو الجاري وترتكز فعالياته على عرض الأفلام القصيرة جدا من شتى انحاء العالم.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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