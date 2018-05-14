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رقم الخبر: 219737 تاريخ النشر: أيار 14, 2018 الوقت: 16:00 الاقسام: ثقافة وفن  
التعاون القرآني من شأنه أن یقلص الخلافات الدینیة
المستشار الثقافي الإیراني لدی مالیزیا؛

التعاون القرآني من شأنه أن یقلص الخلافات الدینیة

قال المستشار الثقافي الإیراني لدی مالیزیا «محمد علي سابقي» ان التعاون مع مالیزیا في المجال القرآني یمکن أن یکون أفضل مجالات التعاون کما یمکن لهذا التعاون تقلیص الخلافات الدینیة.

وأشار الی ذلك، المستشار الثقافي الإیراني لدی مالیزیا «محمد علي سابقي» فی حدیث خاص له مع مراسل وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة  علی هامش زیارة وفد ایراني لمجمع طباعة المصحف الشریف في مالیزیا.

وقال ان مجمع طباعة المصحف الشریف في مالیزیا حیث یعرف تحت عنوان «یایاسان رستو» ویرأسه «داتوك عبداللطیف» المرکز الوحید لطباعة جمیع المصاحف في مالیزیا مبینا ان هذا المجمع یعد أکبر مطبعة بعد مطبعة المدینة المنورة عالمیا.

وأضاف ان هذا المجمع هو في الواقع مؤسسة قرآنیة تقوم بتعلیم کتاب خطاطین للقرآن الکریم وباحثین کما تقوم بتعلیم فروع أخری في مجال القرآن الکریم.

وأکد ان التعاون مع مالیزیا هو أفضل أنواع التعاون لأنه یمکنه تخفیف الخلافات الدینیة موضحا ان طباعة مصاحف تحمل علامة العتبة الرضویة في ایران أم من شأنه أن یفند الکثیر من الإشاعات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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