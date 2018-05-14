أكد وزير الثقافة والإعلام الصربي على الرغبة المتوفرة لدى صربيا وإيران لتعزيز التعاون الثقافي قائلا، «ان هذا التعاون يتم تطويره خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين».

وأضاف «فلادان فوكوساوليويج» خلال حواره مع إرنا في العاصمة الصربية بلغراد، انه بعد الحضور الناجح جدا لإيران في معرض بلغراد الدولي للكتاب والتي كانت ضيف شرف فيه قبل عامين، حلت صربيا ضيف شرف في معرض كتاب طهران الدولي لهذا العام وسجلت حضورا جيدا جدا فيه.

كما أشار الی ضرورة تعرف أبناء الشعبين الصربي والإيراني علی ثقافة وأدب وتاريخ بعضهم الآخر، مؤكدا ان النهوض بنشر الكتب وترجمتها الی اللغتين الصربية والفارسية، من أهم مسؤوليات البلدين.

وفي جانب آخر، أعلن عن إبرام مذكرة تعاون بين المكتبتين الوطنيتين الإيرانية والصربية.

كما التقى فوكوساوليويج خلال زيارته الی إيران بوزير الثقافة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وبحث معه في أهم المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

ووصف الحوار مع نظيره الإيراني بـ«الثري جدا» وقال إنه تم التوصل إلی اتفاق حول مختلف المجالات الثقافية التي يجب تنفيذها في المستقبل.

كما اعتبر وزير الثقافة الصربي لقاءاته بالمسؤولين الإيرانيين، مفيده جدا في منحى تطوير التعاون الثقافي بين البلدين.

وفي جانب آخر من حديثه، قال انه وقع خلال هذه اللقاءات علی الإتفاق علی إقامة معرض كبير للسجاد الإيراني وإقامة بعض الفعاليات الثقافية في بلغراد خلال العام المقبل كما ان المباحثات جارية لإقامة معرض لـ«إيران في العصر الحاضر في المتحف الوطني الصربي في بلغراد».

كما أشار فوكوساوليويج الی إلغاء التأشيرات بين بلغراد وطهران معتبرا هذا القرار بانه سيكون مفيدا جدا للبلدين سيما في زيادة عدد السياح مصرحا، «ان أبناء الشعب الصربي يأتون الی إيران بهدف زيارة المعالم الثقافية والتاريخية لإيران».

واعتبر إلغاء التأشيرات بين البلدين مؤشرا جيدا علی العلاقات الجيدة لصربيا وإيران.

يذكر، ان وزير الثقافة الصربي كان قد زار ايران مطلع الشهر الجاري.