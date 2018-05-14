قدم مركز أبحاث الثقافة والفكر الإسلامي لمعرض كتاب طهران الدولي في نسخته الـ31، كتبا قیمة كـ«المنظومة الفكریة لقائد الثورة الإسلامیة ایه الله السید علي الخامنئي» و«المنظومة الفكریة لمفجر الثورة الإسلامیة الإمام الخمیني(رض)» حیث صنفت هذه الكتب علی قائمة الكتب الأكثر مبیعا في هذا المعرض.

وفي حفل الختامي للمعرض اكيد وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، سید عباس صالحي بأن هذا المعرض کان رائعا في العديد من الزوايا بأعتباره من أهم الأحداث الثقافية والشعبية في البلاد.

وأشار صالحي إلى الأثر الكبير لمعرض طهران الدولي للكتاب على اقتصاد النشر ودوره في تقویة البعد الدبلوماسي مضيفًا أنه من خلال عقد معرض طهران للكتاب سنحت لنا الفرصة للتواصل مع المئات من شركات النشر والکتاب الاجانب.

وأکد قائلاً: انه على مدى السنوات الأربعين الماضية تم نشر مليون و230 ألف عنوان کتاب في البلاد وکانت نسبة الکتب التي تناولت مواضیع مثل تاريخ العلوم الاجتماعية والجغرافيا 14 بالمائة من هذا العدد.

وأشار صالحي الی اهتمام الناشرین بعد الثورة الثقافية في البلاد الی نشر الكتب الأكاديمية والعلمیة والعامة وقال بأنه ولأجل تعزيز التطور العلمي ينبغي اعتبار الناشرين والمؤلفين والناشرين في هذا المجال بمثابة الدعائم الأساسية والحافز لإنتاج العلم.

یذكر، ان معرض طهران الدولي للكتاب بدأ فعالیاته في نسخته الـ31 تحت شعار «لا لعدم القراءة»، اعتبارا من 2 أیار/مایو واختتم أعماله یوم السبت (12 أیار) في مصلی الإمام الخمیني(رض).